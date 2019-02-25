«الإعلام» تدعو إلى الإبلاغ عن مواقع تروج للعملات الرقمية وتزعم ترخيصها رسمياً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) دعت وزارة الإعلام إلى الإبلاغ عن المواقع الإلكترونية المروجة للاستثمار في دعت وزارة الإعلام إلى الإبلاغ عن المواقع الإلكترونية المروجة للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية التي تزعم أنها مرخصة من الجهات الرسمية في المملكة. وقالت الوزارة اليوم (الاثنين) عبر منشور بحسابها في «تويتر»: «مواقع إلكترونية مروجة للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، تزعم أنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة... غير صحيح، قم بالتبليغ عنهم».



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