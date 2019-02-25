، أحدها مع "ماي".. تعرف على "أبرز لقاءات الملك في قمة شرم الشيخ" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حضرها وزيرا الخارجية والتجارة والاستثمار و"العيبان" و"السالم"

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، على هامش القمة العربية الأوروبية، برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدّات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كما قابل خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، رئيس وزراء هولندا مارك روتيه، وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

والتقى أيضاً خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس، برئيس جمهورية العراق برهم صالح، حيث بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما بحث خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس، مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاءات من الجانب السعودي كل من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.