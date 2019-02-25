، "أمير الجوف" يكرّم "الزيدان" لجهوده في العثور على طفل فُقد خلال التنزه ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه بالتفاعل الكبير من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي

كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المواطن عبدالرزاق بن مدالله الزيدان؛ نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث والعثور على الطفل الذي كان مفقوداً في أثناء التنزه مع ذويه.

وأثنى الأمير فيصل بن نواف؛ على الشاب الزيدان؛ وتصرفه النبيل الذي يدل على حُسن التربية والتوجيه، ويعد ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوّهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.

من جهته، قدّم الزيدان؛ شكره وامتنانه لأمير منطقة الجوف، على تكريمه وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير.