«عاجل» تحصل على مقطع فيديو يوثِّق الحدث

أفادت مصادر لـ «عاجل»، اليوم الاثنين، بتوقف قطار الحرمين على طريق الحرمين جدة، قبل محطة جدة بحوالي كيلومتر واحد تقريبًا، وانتشار فرق الدفاع المدني بالمكان، دون أن تتضح الأسباب حتى كتابة هذه السطور. «عاجل» ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الدفاع المدني يطوِّق قطار الحرمين على طريق جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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