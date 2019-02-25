استحداث تخصصات جديدة بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها.. قريبًا

تعكف كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، منذ حوالي عام، على تطوير وتحديث الخطط الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير للبرامج المختلفة في أقسام الكلية كافة، بما يوازي أحدث الخطط والمناهج العالمية؛ من أجل الحصول على أفضل الخطط والبرامج على مستوى العالم.

وتسعى الكلية في ذلك لمواكبة التطورات الهائلة والمتسارعة في علوم الإدارة، وذلك ضمن سعي الكلية نحو تنمية مهارات الطلاب والطالبات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.

وقال عميد الكلية الدكتور علي مفرح سرحان بأنه تم تشكيل لجان متخصصه في تطوير وتحديث الخطط الدراسية للبرامج المختلفة في أقسام الكلية كافة منذ حوالي عام، وقد قامت هذه اللجان بدراسة الخطط والمناهج المناظرة في الدول المتقدمة والعربية وصياغة خطط الكلية على أحدث هذه الخطط من أجل ضمن الحصول على أفضل جودة تعليمية والتي يتميز بها خريجو وخريجات الكلية.

وبيَّن سرحان أنه قد تمت موافقة وزارة التعليم على جميع الخطط المحدثة من الكلية، مشيرًا إلى أن الكلية تعتزم استحداث برامج أكاديمية جديدة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وفق أحدث الخطط الدراسية العالمية، وتعمل اللجان على الانتهاء منها وتحكيمها، وسوف يعلن عنها قريبًا بعد اعتمادها من وزارة التعليم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الكلية على الإسهام في تحقيق رؤية الكلية نحو الريادة الإقليمية والعالمية، وتحقيق الهدف المنشود في تزويد سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة علميًّا وعمليًّا من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتقدم سرحان بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين من منسوبي ومنسوبات الكلية على المجهودات المبذولة في تحقيق أهداف الكلية في خدمة هذا الوطن الغالي على الجميع.