السعودية اليوم / تعليم الباحة يطلق مبادرة "تسوق وسجل ابنك وابنتك"



الباحة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس، مبادرة "تسوق وسجل ابنك وابنتك" لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، للعام الدراسي القادم 1440 - 1441 هـ, وذلك بمركز الغنيم التجاري بمدينة الباحة, ومركز رويال مول في محافظة العقيق, وفي مركز بلجرشي مول بمحافظة بلجرشي.

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الباحة محمد سعيد غاصب، أن الإدارة تحرص دائماً على تذليل كل العقبات التي قد تواجه ولي الأمر عند الرغبة في تسجيل ابنه المستجد في الصف الأول ويستمر لمدة أسبوعين كاملين، مشيراً إلى أن فكرة برنامج مبادرة "تسوق وسجل ابنك وابنتك" تهدف إلى خدمة أولياء الأمور والمتسوقين في المراكز التجارية وتعريفهم بطريقة التسجيل من خلال عرض شرح تفصيلي مرئي لذلك، إلى جانب إمكانية التسجيل مباشرة من خلال تواجد فريق عمل متكامل يقوم بالتسجيل وإكمال كل ما يتعلق بقبول الطالب والطالبة بحسب النظام.

// انتهى //

09:08ت م

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الباحة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس، مبادرة "تسوق وسجل ابنك وابنتك" لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، للعام الدراسي القادم 1440 - 1441 هـ, وذلك بمركز الغنيم التجاري بمدينة الباحة, ومركز رويال مول في محافظة العقيق, وفي مركز بلجرشي مول بمحافظة بلجرشي.وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الباحة محمد سعيد غاصب، أن الإدارة تحرص دائماً على تذليل كل العقبات التي قد تواجه ولي الأمر عند الرغبة في تسجيل ابنه المستجد في الصف الأول ويستمر لمدة أسبوعين كاملين، مشيراً إلى أن فكرة برنامج مبادرة "تسوق وسجل ابنك وابنتك" تهدف إلى خدمة أولياء الأمور والمتسوقين في المراكز التجارية وتعريفهم بطريقة التسجيل من خلال عرض شرح تفصيلي مرئي لذلك، إلى جانب إمكانية التسجيل مباشرة من خلال تواجد فريق عمل متكامل يقوم بالتسجيل وإكمال كل ما يتعلق بقبول الطالب والطالبة بحسب النظام.// انتهى //09:08ت م0012

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