شكرا لقرائتكم حريق بمعرض ساكو في خريص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- رائد عيد- الرياض

اندلع، مساء أمس الأحد، حريق بمخزن معرض ساكو خريص في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء مما تسبب في تلف عدد من البضائع وإلحاق الضرر بمخزن المعرض، فيما باشر رجال الدفاع المدني إطفاء الحريق وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

وأوضح شهود عيان أنه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اندلع حريق في مخزن المعرض وجرى إبلاغ الدفاع المدني، حيث تعرضت بعض بضائع المعرض للتلف.

من جهتها قامت الجهات الأمنية بمباشرة الموقع والتأكد من عدم وجود حريق متعمد داخل المخزن واستمرت عمليات التحقيق والبحث من قبل الجهات الأمنية حتى صباح اليوم.



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