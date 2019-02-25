شرطة الجزائر تعتقل المتظاهرين ضد بوتفليقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

استخدمت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة وسط العاصمة الجزائر جاءت احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأقدمت الشرطة على اعتقال عدد من المتظاهرين، كما دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة في الأماكن الحيوية والساحات الرئيسية وأغلقت المحال التجارية وتوقفت حركة السير.

ودعت حركة «مواطنة» إلى الخروج إلى الشارع منتصف نهار اليوم احتجاجا على ترشح بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، وجاءت الدعوة بعد يومين من المظاهرات الحاشدة التي خرجت في مدن عدة بالجزائر رفضا لاستمرار بوتفليقة في الحكم.