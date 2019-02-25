18 لاعبة سعودية بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تنطلق في مارس المقبل في أبوظبي برعاية ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد أكبر مشاركة للاعبات، حيث يصل عددهن إلى 396 فتاة من 20 دولة من دول المنطقة، يشاركن في 16 رياضة أولمبية من أصل 24 رياضة أولمبية تشهدها الألعاب. فيما يشارك في البطولة بصفة عامة 7500 لاعب ولاعبة من 194 دولة.

18 لاعبة سعودية

وللمرة الأولى في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص، تظهر السعودية بمشاركة 18 فتاة في 4 رياضات من الرياضات التسع التي تشارك فيها المملكة في الألعاب العالمية، حيث يشاركن في كرة السلة الموحدة بفريق مكون من نادية أبوشوريا، سما الصديق، حنين الهويتي، زخلود الأحمدى، سندس الخياط، فاطمة الشهيرى، هدير ساداجة، هالة صدقة، والمدربات رجاء الحموري، معالي العبدلي، بشاير الحربي، وفاطمة الجميزة.

وفي ألعاب القوى تشارك لما نوير، بشاير الصواف، هبة شوال، والمدربة أمال المغاربة.

وتشارك في رياضة البوتشي سارة بن فليم، شهد سنبل، وجدان السلامي، والمدربة رنيم العباسي.

وفي البولينج، فجر الخراوي، فايا الموبارزي، هسه القرني، هديل الفارس، والمدربة شريفة الدحيل.