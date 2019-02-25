ابتكار يد صناعية لاستقبال الحس العميق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرنسيسكو

ابتكر فريق من الباحثين في إيطاليا يدا صناعية تتيح للمستخدم القدرة على استقبال الحس العميق، ويقصد بذلك القدرة على إدراك موضع اليد قبل وأثناء تنفيذ الحركة وبعدها.

ويتيح الطرف الصناعي الذي طوره باحثون في معهد الأبحاث المتطورة بمدينة بيزا وجامعة جيميلي في إيطاليا للأشخاص مبتوري الأطراف استعادة إحساس يشبه الإحساس الطبيعي باليد الصناعية.

وتسمح التقنية الجديدة للمستخدم بأن يلتقط غرضا ما من أعلى مائدة مع الشعور بقوامه وملمسه وشكله وحجمه دون الحاجة للنظر إليه. وتم اختبار الذراع بنجاح في حالات عدة، وهي تعمل بواسطة منظومة على غرار شبكة الأعصاب الطبيعية في الجسم.