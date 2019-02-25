، "أمير الرياض" يشرّف حفل سفارة الكويت بذكرى اليوم الوطني ،

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حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي، بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله مقر الحفل، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
بدوره أعرب أمير الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع، وقال: "تمثل لنا هذه المناسبة منعطفاً جيداً وواضحاً دائماً، نسير فيه في ضوء وفي سعادة لخدمة الجميع".
وأضاف: "أقدم التهنئة إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا اليوم السعيد، وإلى جميع الأسرة الكريمة، وإلى الشعب الكويتي الشقيق في هذه المناسبة السعيدة"؛ منوهاً بالأخوة بين المملكة العربية السعودية والكويت.
وتضمّن الحفل عروضاً فلكلورية من التاريخ الكويتي، وكلمات تعبيرية عن العلاقة بين الكويت والسعودية.
حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
"أمير الرياض" يشرّف حفل سفارة الكويت بذكرى اليوم الوطنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي، بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله مقر الحفل، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
بدوره أعرب أمير الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع، وقال: "تمثل لنا هذه المناسبة منعطفاً جيداً وواضحاً دائماً، نسير فيه في ضوء وفي سعادة لخدمة الجميع".
وأضاف: "أقدم التهنئة إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا اليوم السعيد، وإلى جميع الأسرة الكريمة، وإلى الشعب الكويتي الشقيق في هذه المناسبة السعيدة"؛ منوهاً بالأخوة بين المملكة العربية السعودية والكويت.
وتضمّن الحفل عروضاً فلكلورية من التاريخ الكويتي، وكلمات تعبيرية عن العلاقة بين الكويت والسعودية.
حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
08:27 AM
هنّأ القيادة والشعب الكويتي الشقيق ونوّه بالعلاقات بين البلدين
حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي، بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله مقر الحفل، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
بدوره أعرب أمير الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع، وقال: "تمثل لنا هذه المناسبة منعطفاً جيداً وواضحاً دائماً، نسير فيه في ضوء وفي سعادة لخدمة الجميع".
وأضاف: "أقدم التهنئة إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا اليوم السعيد، وإلى جميع الأسرة الكريمة، وإلى الشعب الكويتي الشقيق في هذه المناسبة السعيدة"؛ منوهاً بالأخوة بين المملكة العربية السعودية والكويت.
وتضمّن الحفل عروضاً فلكلورية من التاريخ الكويتي، وكلمات تعبيرية عن العلاقة بين الكويت والسعودية.
حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، "أمير الرياض" يشرّف حفل سفارة الكويت بذكرى اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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