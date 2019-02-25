، حادثة غريبة.. حارس مرمى تشيلسي يرفض أوامر مدربه.. وتعليق "ساري" الأغرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنا رأي قانون كرة القدم في الواقعة

في حادثة صادمة وغريبة بعالم كرة القدم، رفض الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى نادي تشيلسي، تنفيذ أوامر المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري، الذي كان على وشك استبداله قبل ثوانٍ قليلة من نهاية مباراة كأس كاراباو الإنجليزي، أمام نادي مانشيستر سيتي، أما الأغرب فهي تصريحات "ساري" عقب المباراة لتبرير ما حدث.

يرفض التبديل

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد امتدت المباراة لوقت إضافي وقبل نهايتها قرر المدير الفني الإيطالي استبداله بالحارس الأرجنيتيني كارلوس كاباييرو، لتولي مهمة حراسة المرمى في ركلات الترجيح؛ إلا أن "كيبا" رفض الانصياع لأوامر "ساري" ليعلن عن رفضه القاطع للخروج من الملعب؛ مصراً على التواجد في ركلات الترجيح، وهو ما أثار غضب "ساري".

واضطر "ساري" لمغادرة الملعب اعتراضاً على رفض "كيبا" للقرار ورفضه الخروج، قبل أن يعود من جديد للملعب، مع استمرار محاولاته في إخراج "كيبا" الرافض؛ لتنتهي المباراة ويشارك بالفعل الحارس الإسباني في ضربات الترجيح.

وفشل "كيبا" في إنقاذ موسم فريقه، ولم يتصدَّ سوى لركلة ترجيح واحدة؛ فيما أضاع لاعبو تشيلسي ضربتين؛ لتنتهي البطولة بفوز مانشستر سيتي وإحرازه للقب.

تبرير "ساري" الأغرب

ونقلت الصحيفة عن "ساري" في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أنه قد حدث (سوء تفاهم) حين ظن أن حارس المرمى أصيب بشد عضلي، قبل أن يخبره الطبيب بأن كيبا لا يعاني من الشد".

كيف سيتعامل الرجلان؟

وفي إطار ردود الأفعال، نقلت شبكة "سكاي الرياضية" عن كابتن تشيلسي السابق جون تيري، قوله: "أعترف أنه أغرب موقف رأيته في عالم كرة القدم"، وأضاف: "المشكلة الآن كيف سيتعامل المدرب واللاعب بعد هذا الموقف".

فيما صب جمهور تشيلسي غضبهم على كيبا؛ لأنه تسبب في خسارة الكأس حين رفض إطاعة تعليمات المدرب.

رأي القانون

الجدير بالذكر، حسب "الديلي ميل"، أن قواعد المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB"، الجهة التي تحدد قوانين اللعبة، تنص على أنه إذا رفض لاعب أن يتم استبداله في المباراة، يستأنف اللعب.