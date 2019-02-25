راصد جوي لـ«عاجل»: توقعات بموسم ربيعي خصب وأمطار أعلى من المعدل على المملكة

ذكر الراصد الجوي سامي عبيد الحربي، أن مواقع الطقس العالمية تتوقع أمطارًا ربيعية مميزة على مناطق المملكة، وموسمًا خصبًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بظاهرة طبيعية تحدث في المحيط الهادي.

وقال الحربي في تصريحات لـ«عاجل»، أن وكالة «نوا» الأمريكية والتي تعني الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أعلنت رسميًا قبل عدة أيام عن حدث مهم في عالم الطقس، وهو نشاط ظاهرة النينو، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في المحيط الهادي ويحدث فيها ارتفاع في درجات حرارة مياه المحيط الهادي أكثر من نصف درجة عن المعدل العام لمدة ثلاثة شهور؛ حيث إن هذه الظاهرة تؤثر على بعض الدول بالجفاف والأخرى بزيادة الأمطار .

وأشار الحربي إلى أن ظاهرة «النينو» محل خلاف لدى هواة الطقس في المملكة ما بين مؤيد لعلاقتها بالتأثير، ورافض، لافتًا إلى أن الجهات المعنية بالطقس حول العالم متفقة على تأثير هذه الظاهرة في العالم، وقد وجد أن هناك ارتباطًا بين المواسم الأكثر مطرًا في المملكة أثناء نشاط ظاهرة النينو .

ولفت الحربي إلى تصريحات سابقة أدلى بها لـ«عاجل» في أغسطس الماضي، توقع خلالها بهطول أمطار أعلى من المعدل خلال موسم الأمطار لهذا العام (1440هـ)، مؤكدًا أن ذلك «قد تحقق بفضل الله وشهدت معظم مناطق المملكة أمطارًا بعد بدء مؤشرات ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادي في الصيف الماضي (نشاط النينو)».

وكشف الحربي، عن أن التوقعات الموسمية لفصل الربيع القادم تشير لهطول أمطار أعلى من المعدل العام على عدد من مناطق المملكة، ويعتبر فصل الربيع للعام الهجري الجاري امتدادًا للموسم الخصب الذي عاشته أغلب مناطق المملكة خلال موسم الأمطار الفائت وفصل الشتاء الحالي .

