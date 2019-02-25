الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية الوطنية عبر نظام ابشر

نقدم لكم متابعينا الكرام رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، حيث تعتبر من اهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فهي تساعد المواطنين في تسهيل إجراءاتهم إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب والانتظار بالساعات في المصالح والإدارات، لنتعرف أكثر عبر موقعنا نجوم مصرية عن طريقة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

رابط وطريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

لمن يرغب في الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، يرجي اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى خدمة (الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة) عبر بوابة نظام ابشر الإلكترونية

عند إدخال الصفحة سوف تجد المربعات المتاحة للتعبئة

قم بكتابة رقم تصريح الإقامة هو الرقم الصادر عن وزارة الداخلية للشخص المقيم في المملكة العربية السعودية.

ادخل رقم هوية الكفيل: غالبا ما يتم تسجيل رقم الكفيل في التأشيرة.

الرمز المرئي: ادخل الرمز المرئي

رقم التأشيرة: قم بإدخال رقم التأشيرة للشخص القادم إلى المملكة العربية السعودية. (اختياري)

رقم جواز السفر: يمكنك إدخال رقم جواز سفر الشخص القادم إلى السعودية. (اختياري)

بعد إدخال البيانات في الحقول المطلوبة بشكل صحيح، يمكنك الضغط علي (عرض) وسوف تظهر النتيجة مباشرة لك، نتابع معكم كل جديد حول التأشيرات والخدمات التي تقدمها بوابة ابشر، وسوف نقوم بتحدث هذا المقال بكل ما هو جديد كونوا بالقرب.