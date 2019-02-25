الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية برقم الإقامة عبر بوابة نظام ابشر

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة تسمي خدمة مقيم التي تمكن الأشخاص الذين يقيمون في السعودية من الاستفسار عن حاله تأشيرتهم، فقد تقدم بوابة ابشر عدة خدمات منها، الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية، والاستعلام عن مدة التأشيرة، وتاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة، وتواريخ الخروج النهائي والعودة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح وافي عن طريقة الاستعلام الصحيحة.

رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية

للاستعلام عن صلاحية التأشيرة يرجي اتباع الخطوات المرفقة أدناه:-

قم بالدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بوابة ابشر

اختر خدمة التحقق من التأشيرة

قم بكتابة رقم رخصة الإقامة

بعد ذلك قم بكتابة رقم هوية الكفيل

قم بكتابة الرمز المرئي

ادخل رقم التأشيرة

ادخل رقم جواز السفر

وأخيراً اضغط على كلمة عرض

يجب التأكد من مليء البيانات صحيحة قبل الضغط على عرض

وسوف تظهر نافذة يوجد بها حالة التأشيرة إما إيجابية أو سلبية، ففي حالة أن كانت التأشيرة الخاص بك صالحة فسوف تري كلمة “تأشيرة صالحة”، وإذا كانت منتهية فسوف تري كلمة “تأشيرة منتهية الصلاحية”، وبذلك فقد قمنا بشرح طريقة الاستعلام الصحيحة، قم بمتابعتنا وسوف نقدم لكم آخر المستجدات التي تتعلق بالتأشيرة.