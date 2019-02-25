هنا رابط قياس تسجيل اختبار التحصيلي Qiyas 1440 | نتائج قياس برقه الهويه فقط “المركز الوطني...

الموقع الوطني للقياس والتقويم الرسمي على الإنترنت Qiyas 1440 يتيح من وقت للثاني العديد من التسجيلات الخاصة بالإختبارات المعينة للطلاب، موقع قياس لتسجيل الدخول يهدف لرفع كفاءات الطلاب بشكل عام، وكذلك ونتابع الرابط الرسمي لموقع قياس، من أجل تسجيل الإختبارات التحصيلية وغيره، ومعرفة نتائج كفايات المعلمين والمعلمات من وقت للثاني، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أمور متجددة2

نتابع معكم التقارير العاجلة التي تخص نتائج قياس برقم الهويه الوطنيه، ونتابع الرابط الرسمي الذي يتيح لكم التسجيل، ومعرفة أخبار برنامج قياس، المركز الوطني للقياس والتقويم يتيح لكم الدخول ومعرفة الأخبار الهامة، وكذلك نتائج الإختبارات التي تم التسجيل بها من قبل، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

قياس

الآن نتابع معكم عبر السطور المقبلة، كافة نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم، ونرصد لكم عبر رابط موقع قياس، التسجيل الإلكتروني لإختبارات القدرات الإلكترونية، تسجيل إعتيادي لدورة شهر فبراير، وذلك حسب الإعلان الرسمي للمركز الوطني قياس عبر صفحته الرسمية، ويبدأ التسجيل من اليوم الخميس 3 يناير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات المتنوعة حول قياس.

Qiyas 1440

القياس هي إحدى المهارات الحياتية التي يمارسها الإنسان في شتى المجالات اليومية، فقياس بمعني مقارنة الشيء بغيره لمعرفة قدرة، ولذلك نستخدمها كثيراً في التعاملات الحياتية بعالمنا، لا يتم تحقيق “القياس” إلا بمقاييس وضعت وفق أسس واختبارات متعارف عليها لكي تحقق الغرض من القياس، وقد حرصت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة أن تواكب كافة التغيرات التكنولوجية في المجتمعات الغربية، بما يحقق مصلحة المملكة وتقدمها وتنميتها وتطورها وفق أسس مدروسة عالمية.

المركز الوطني للقياس والتقويم

المركز الوطني للقياس والتقويم يعد المركز الأول بالوطن لعربي المتخصص في عملية القياس والتقويم المبني على أسس وأهداف عالمية تحدد خطة مساره المستقبلية، حيث تم إعداد وصياغة مقاييس تربوية علمية ومهنية بالإضافة إلي تقنيتها المبنية على العدالة والكفاءة، ضمن استراتيجيه واضحة، كما حرص المركز على التواصل مع كافة شرائح ومؤسسات المجتمع السعودي، بما يتح التقدم والرقي بالمجتمع السعودي.

رابط نتائج قياس Qiyas 1440

يمكنكم الدخول إلى الموقع الرسمي قياس والاستعلام عن النتائج المختلفة، حيث يتم الإعلان عن نتائج برنامج قياس عبر هذا الرابط الرسمي.

وبناء على ذلك صدر الأمر السامي بإنشاء “المركز الوطني للقياس والتقويم للتعليم العالي”، في 19/ 5/ 1421 هـ، ليقوم باختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي لدى الطلاب بالمملكة والمرشحين للدراسة الجامعية، ويتم الإعلان من وقت للثاني عن اختبارات المحوسبة، وذلك عبر موقع قياس الرسمي الذي يقوم بطرح النتائج عبر الرابط بالأسفل، ووصلت عربة قياس المتنقلة إلى منطقة الحائل بالسعودية، وذلك من أجل تقديم النماذج الخاصة بامتحانات المحوسبة للأهالي من وقت للثاني.

أهداف المركز الوطني للقياس والتقويم السعودي

العمل على تطوير ورفع كفاءة وسائل القياس التربوي في مختلف مستويات التعليم.

الاهتمام بالتعليم العالي من خلال إعداد وإدارة مقاييس واختبارات المهنية.

العمل لكي ترتفع كفاءة كافة مؤسسات التعليم، من خلال قياس المؤشرات التربوية والتحصيلية بالعمل.

الاهتمام في اكتشاف الطلاب ذوي القدرات والإبداعات والمهارات الخاصة، من أجل العمل على رعايتهم وتطويرهم من أجل مستقبل جديد.

العمل على جذب واستقطاب ذوي الخبرات في مجال القياس والتقويم.

الاهتمام نحو تقديم الخدمات التعليمية الاستشارية لمختلف مستويات التعليم في مجال القياس والتقويم.

السعي نحو نشر الوعي بثقافة القياس والتقويم في مجال التعليم.

نقوم من وقت للثاني بتحديث المقال وتقديم كل جديد حول برنامج قياس للنتائج، ونرصد لكم كل جديد.

برنامج قياس هو برنامج سعودي متميز، يسعى لقياس قدرات الطالب بشكل مستمر، ويقوم بطرح العديد من الاختبارات الهامة في المملكة، لقياس مستوى الطالب والمعلم أيضًا، وقد قام البرنامج بطرح مناقشة هامة، وهي التأكد من وجود بعض الإثباتات لمن يدخل لاختبارات القدرات العامة واختبارات التحصيل المدرسي، وهي الهوية الوطنية، ورخصة القيادة والبطاقة الذكية، جواز السفر وبطاقة العائلة، وبالنسبة للمقيمين أصل الإقامة وجواز السفر، وصورة الإقامة.

ما زلنا نتابع معكم عبر عرب نيوز اخر الأخبار والمستجدات السعودية، حيث نتابع استمرار التسجيلات عبر المركز الوطني للقياس والتقويم التسجيل لاختبارات التحصيل الدراسي للذكور، كما نتابع معكم كل ماهو جديد ومستحدث عبر التحديثات المستمرة للمقال فتابعونا.