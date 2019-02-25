

الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على سواحل الخليج العربي ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

// انتهى //

06:16ت م

0002



الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على سواحل الخليج العربي ومرتفعات جنوب غرب المملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:16ت م0002

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.