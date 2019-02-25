مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس

الأحد 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م.

05:37ت م

0346



www.spa.gov.sa/1889897 الأحد 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م.05:37ت م0346

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