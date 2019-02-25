إجراءات إصدار جواز سفر سعودي للأبناء اقل من 15 سنة عبر نظام ابشر

إجراءات إصدار جواز سفر سعودي، هناك العديد من الأسئلة حول إجراءات إصدار جواز السفر للأطفال، سواء كانوا الأطفال الرضع أو الأبناء الكبار، وخاصه عندما تقترب العطلة الصيفية السنوية، وتدور عمليات البحث عن ما هي إجراءات إصدار جواز السفر للأطفال؟، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بشرح وافي عن رسوم الدفع وطريقة إصدار جواز السفر إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمصلحة الجوازات.

إجراءات إصدار جواز سفر سعودي

وفيما يلي الإجراءات أو الخطوات المتعلقة بإصدار جواز سفر سعودي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عام، بما في ذلك جواز سفر المواليد وجواز سفر الرضع:-

دفع إصدار جواز السفر تلقائيا

احصل علي موعد عبر الإنترنت عن طريق حجز موعد عبر بوابة ابشر.

وجود الوصي علي النساء والأطفال (الذين لا يحملون هوية وطنية) ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب.

يجب إحضار البطاقة العائلية الأصلية وصور الأطفال المراد إصدار جواز سفر لهم.

جلب صورتين مقاس 4×6 خلفية بيضاء ليست فورية أو مسحوبة لصاحب جواز السفر ويجب أن يكون بالزي السعودي لأولئك الذين هم فوق (15) عام.

أملا الاستمارة كاملة بما في ذلك جميع المعلومات وفقا للحقول باللغتين العربية والإنجليزية.

رابط إجراءات إصدار جواز سفر سعودي

لإصدار جواز سفر جديد للأطفال من خلال نظام ابشر يجب اتباع الخطوات التالية: