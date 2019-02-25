الاستعلام عن تسجيل البصمة برقم الهوية وبرقم الإقامة | نظام ابشر

الاستعلام عن تسجيل البصمة، يعتبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية من أفضل المواقع التي تقدم العديد من الخدمات إلكترونياً، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن تسجيل البصمة، حيث أنها تقوم بالتحقق من تسجيل بصماتك في أنظمة وزارة الداخلية إلكترونياً دون الحاجة للذهاب وإهدار الوقت، لنتعرف من خلال مقالنا هذا عن رابط طريقة الاستعلام عن تسجيل البصمة بسهولة.

رابط وطريقة الاستعلام عن تسجيل البصمة

يمكنك التحقق من بصمة الأصبع باتباع هذه الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام عن بصمات الأصابع عبر نظام ابشر وزارة الداخلية

اكتب رقم الهوية أو الإقامة

قم بكتابة الرمز المرئي

بعد إدخال البيانات في الحقلين المذكورين أعلاه، اضغط على (عرض).

سوف تجد إجابتين علي النحو التالي:

بصمه محدثة: أي أن الوضع الخاص بك لا يحتاج إلى تحديث بصمات الأصابع.

البصمة غير محدثه: غالبا ما تظهر هذه العبارة للأطفال الصغار الذين لم يتم إصدار بطاقة هوية لهم أو الذين لم يسجلوا بصماتهم في وزاره الداخلية.

بهذه الطريقة البسيطة قمت بالتحقق مما إذا كانت بصمة الأصبع مسجلة أم لا، تابعونا سوف نحدث هذا المقال باستمرار، وسوف نرفق لكم آخر مستجدات نظام ابشر الإلكتروني.