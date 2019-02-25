استعلام عن أهلية الحج لهذا العام برقم الهوية | استعلامات الحج نظام ابشر

استعلام عن أهلية الحج، من المعروف أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تحاول دائما السيطرة علي الحج وتنسيقه في شهر ذو الحجة، وتسعي لتوفير الراحة للمواطنين والمقيمين، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، أو عبر “نظام ابشر” أو أثناء الحج، وقد وفر نظام ابشر خدمة استعلام عن أهلية الحج، وعبر هذا التقرير سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام بكل سهولة مع الخطوات.

رابط وطريقة استعلام عن أهلية الحج

خدمه أهلية الحج هي خدمة تمكن المواطن والمقيم من معرفة ما إذا كان لديه حج هذا العام أم لا، كل مواطن لديه حجة ويمكن أن يؤدي الحج مرة أخرى بعد عدة سنوات بعد الحجة الأخيرة.

للاستعلام عن أهلية الحج هذا العام يرجي اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية نظام ابشر

قم بكتابة رقم الهوية أو الإقامة: إذا كنت مواطنا، فانك تقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بك (رقم السجل المدني). إذا كنت سائحا، يمكنك إدخال رقم الإقامة في المربع الأول.

كتابة الرمز المرئي الموضح أمامكم في المستطيل

بعد إدخال البيانات في الحقلين المذكورين أعلاه ، اضغط (عرض).

بعد الضغط علي (عرض) سوف تجد إجابتين علي النحو التالي:-