الاستعلام عن صلاحية اقامة لوافد برقم الإقامة ومعرفة تاريخ الانتهاء عبر نظام ابشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن صلاحية اقامة لوافد، تقوم المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتقديم خدمات إلكترونية تخدم المواطنين والمغتربين، فقد فعلت خدمة للاستفسار عن صلاحية الإقامة باللغتين العربية والإنجليزية من أجل تسهيل معرفة صلاحية الإقامة للوافدين، يذكر أن تلك الخدمة مقدمة من قبل وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات.

الاستعلام عن صلاحية اقامة لوافد

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة وأيضاً تاريخ انتهاء الإقامة، وهل الإقامة سارية أم انتهت وبحاجة إلي تجديد كل هذا وأكثر تجدونه عبر بوابة نظام ابشر، سوف يظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالإقامة، لنشرح الآن طريقة الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد.

رابط الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد

وللاستعلام عن صلاحية الإقامة لوافد ومعرفة انتهاء الإقامة يرجي اتباع الخطوات الأتية:-

قم بالدخول لرابط نظام ابشر وزارة الداخلية

قم بمليء الحقول الفارغة اكتب في الخانة الأولي رقم الإقامة

وفي الخانة الثانية قم بكتابة الرمز المرئي المرفق في المستطيل الذي أمامك

قم بالضغط على عرض

سوف تظهر لك نافذة بها ما إذا كانت الإقامة صالحة أم منتهية.

وبهذه الخطوات المرفقة قد تكون أكملت عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد ومعرفة انتهاء الصلاحية بشكل صحيح.