تعرَّف على رابط قبول “طلبات الحج” والشروط للتقديم “لقرعة الحج” لعام 2019

كما نعرف جميعاً أن الحج ركن أساسي من “أركان الإسلام” الخمسة كما قال الرسول صلي الله علية وسلم في حديث شريف “بني الإسلام علي خمس : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله” وهو واجب علي كل مسلم بالغ قادر لمرة واحدة في العمر لان الحج له شعائر معينة تسمي مناسك الحج.

قرعة الحج 2019/1440

قد أعلنت وزارة الداخلية لهذا العام 2019 م/ 1440 هـ، البدء في قبول طلبات قرعة الحج أبتداء من الثلاثاء الماضي الموافق 19/2/2019 وينتهي التقديم في يوم الخميس الموافق 7/3/2019 القادم على أن يكون التقديم بثلاث وسائل مختلفة وهم كالاتي :

يكون التقديم في جميع أقسام الشرطة التابعة لمديرية الأمن وذلك في كل محافظة.

وأيضاً من خلال المكالمات الصوتية على الرقم (02-2798300) وترك بيانات البطاقة الشخصية”الرقم القومي” المكون من اربعه عشر رقماً من اليسار إلى اليمين، وترك رقم الهاتف المحمول للوصول للفائز بقرعة الحج بالاتصال به ولذلك يرجي التحقق من رقم الهاتف وبدقة، إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

ويمكنك أيضاً التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، وهذه الخطوات للتسجيل بالتفصيل :

أولا: فتح الصفحة السابقة سوف تظهر كلمة تقديم طلب قرعة الحج قم بالضغط عليها.

تقديم لطلب قرعة الحج

ثانياً: سوف تظهر صفحة مكتوب بالأعلى اختبار التحقق يجب النقر في اسفل الصفحة بالموافقة علي الشروط وثم الضغط علي كلمة التالي الظاهرة باللون الأزرق في شمال الصفحة من الأسفل.

اختبار التحقق

ثالثاً: إدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً ثم الضغط على التالي.

الرقم القومي لمقدم الطلب

وثم اتباع باقي العليمات علي الموقع حتي يتم التقديم بنجاح.

كما نقدم لكم الآن الشروط الواجب توافرها للمتقدم بطلب قرعة الحج لعام2019:

أن يوقع مقدم الطلب بنفسة على الطلب وفي حالة وجود مرافق يوقع بجوار مقدم الطلب.

على أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية ولا يقل سن الرجل عن 25 عام، أما بالنسبة للسيدات يشترط وجود محرم لا يقل سنة عن 18 عام، مع العلم بأن يسمح للسيدات البالغة من العمر 45 عام الحج بدون محرم.

أن لا يكون مقدم الطلب قد قام بفريضة الحج من خلال القرعة علي مدار خمس سنوات ماضية.

يتم دفع تكاليف طلب الحج عن طريق الموقع الإلكتروني أو أقسام الشرطة أو المكالمات الصوتية عن طريق الدفع الآلي “بطاقات الائتمان أو الدفع في ماكينة فوري”.

مع العلم أن يجوز للأبناء التنازل لوالديهم عن فرصة الحج وليس العكس.