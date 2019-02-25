ترامادول الفلفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت الجمارك السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كمية من حبوب «الترامادول» «والامفيتامين»، بلغت نحو 26 ألف حبة، وذلك بعد محاولة عدد من المسافرين القادمين عبر المطار تهريبها إلى المملكة.

وأوضح مدير عام الجمرك بندر الرحيلي، أنه جرى إحباط تهريب تلك الكمية من الحبوب المحظورة من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث جرى أولا إحباط محاولة تهريب 1000 حبة من الترامادول عثر عليها داخل مأكولات مغلفة بقصدير ومخبأة ضمن أمتعة أحد المسافرين، فيما أحبطت محاولة أخرى لتهريب 1989 حبة ترامادول محظورة كانت مخبأة داخل طردين يحتويان على إرسالية عبارة عن «فلفل أحمر».

وأضاف أنه جرى أيضا إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين «حيث بلغ ما تم ضبطه في المحاولة الأولى 22.900 حبة كانت مخبأة داخل علب تحتوي على مأكولات، كما جرى ضبط 665 حبة عثر عليها داخل حقيبة يدوية مع أحد المسافرين القادمين».