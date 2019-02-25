السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها بدأت وزارة التعليم وضع خطة لإدراج تعليم اللغة الصينية في المناهج المدرسية، حيث أكد المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي لـ «مكة» أن الوزارة شرعت في تنفيذ محتوى التوجيه، لافتا إلى أن الوزارة في مثل هذا الأمر تتخذ الخطوات اللازمة والترتيبات المهمة لضمان جودة التنفيذ واكتمال العناصر الرئيسة والمحورية في العملية التعليمية. متطلبات لتدريس الصينية: إعداد مناهج مناسبة لكل مرحلة تأهيل معلمين ومعلمات لتدريسها جدولتها ضمن حصص اليوم الدراسي في التعليم العام فتح أقسام جديدة في الجامعات تدرس الصينية



كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تبدأ وضع الخطط لتدريس اللغة الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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