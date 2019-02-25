بأمر نائب الملك.. خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع.. وريما بنت بندر سفيرة في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر نائب ملك المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان أمس الأول ثلاثة أوامر ملكية تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

ويأتي أمر الأمير محمد بن سلمان، بصفته نائب الملك، بصرف راتب شهر لمرابطي الحد الجنوبي تقديرا من القيادة للتضحيات الكبيرة التي يبذلها المرابطون في الحد الجنوبي في الذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته ومقدساته وكل من يعيش على أرضه، كما تحرص القيادة على تقديم مثل هذه المبادرات التقديرية لرفع معنويات المرابطين، حيث يأتي راتب الشهر امتدادا لمبادرات سخية تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للمرابطين، كما يعكس الأمر قرب القيادة من المرابطين في الحد الجنوبي، وتقديرها لتضحياتهم، وتلمسها احتياجاتهم، ولما يمتلكه العسكريون السعوديون من ولاء لبلادهم ولقيادتهم كان دائما مضربا للمثل، ولا تعوضه كل أموال الدنيا، إلا أن القيادة تقف كعادتها بجانب أبنائها.

وتثبت القيادة السعودية بهذا الأمر الملكي دائما أنها قريبة من أبنائها وأكثر تفهما لاحتياجاتهم، إذ يدعم نائب الملك الأمير محمد بن سلمان دائما بكل الإمكانات التي تساعد العسكريين على رفع معنوياتهم في الجبهة، كما أن العسكريين لا ينتظرون مقابلا بدلا لدفاعهم عن وطنهم وقيادتهم.

الأمير خالد بن سلمان

عين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أبريل عام 2017. قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتولى رسميا منصبه في 21 يوليو من عام 2017.

تخرج الأمير خالد في كلية الملك فيصل الجوية بالرياض ثم انضم إلى القوات الجوية الملكية السعودية.

تلقى تدريبه الأولي في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو، تكساس. وتلقى التدريب المتقدم في قاعدة كولومبوس الجوية في كولومبوس، ميسيسيبي. كما درس الحروب الالكترونية المتقدمة في فرنسا.

قبل تعيينه سفيرا للمملكة في واشنطن، عمل مستشارا في مكتب وزير الدفاع ومن ثم مستشارا في سفارة المملكة في واشنطن.

خلال فترة عمله كمستشار في مكتب وزير الدفاع تم تكليفه من قبل ولي العهد بملفات ومسؤوليات عدة.

الأمير خالد كان ملاصقا لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يستوعب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكريا.

الأمير خالد بن سلمان عمل طيارا لطائرة من طراز F-15 وضابط استخبارات تكتيكيا في القوات الجوية الملكية السعودية.

قام الأمير خالد بن سلمان بالعديد من المهام القتالية الجوية، إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكجزء من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

قرب الأمير خالد بن سلمان من ولي العهد وزير الدفاع وعمله معه في مكتب وزير الدفاع ساعداه على الإلمام بالتفاصيل أكثر ومعرفة خطط تطويره الاستراتيجية التي أعلن عنها أخيرا.

الأميرة ريما بنت بندر