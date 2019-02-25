شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي المصريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (شرم الشيخ)

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة مساء (أمس) رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، وعددًا من رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي في جمهورية مصر العربية، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ورؤساء التحرير أعضاء الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، كقوة استقرار لأمن الشرق الأوسط، وتنسيق العمل الإعلامي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات بين الجانبين لخدمة العمل الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.