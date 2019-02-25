خادم الحرمين يلتقي على هامش القمة عدداً من رؤساء الدول الأوروبية والعربية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ) بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، أمس (الأحد)، مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.والتقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.وناقش خادم الحرمين الشريفين، أمس، مع رئيس وزراء هولندا مارك روتيه، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وفرص التعاون بين المملكة وهولندا.كما بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، أمس، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين واستعرضا عددا من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، أمس (الأحد)، مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.والتقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.وناقش خادم الحرمين الشريفين، أمس، مع رئيس وزراء هولندا مارك روتيه، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وفرص التعاون بين المملكة وهولندا.كما بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، أمس، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين واستعرضا عددا من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.

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