شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رومانيا: شراكة أوروبية عربية قوية لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

طالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بشراكة أوروبية عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة، وقال «إن الهجرة تمثل تحديا كبيرا ويجب مواجهة جذور هذه المشكلة». وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ: «نحتاج للتعامل مع قضية الهجرة من خلال الأسباب الأمنية»، مضيفا أن «التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في الحرب ضد الإرهاب أمر ضروري».

وقدم يوهانيس الذي يترأس الاتحاد الأوروبي التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم هذا الحدث، مشيرا إلى أنه تشرف بالمثول أمامه في الاجتماع العربي الأوروبي الأول الذي ينعقد في رئاسة رومانيا الأولى للمجلس الأوروبي.

ولفت إلى أن «المناطق العربية والأوروبية متداخلة ونحتاج لشراكة قوية لحل المشكلات المشتركة، ونسعى للتكامل بين الدول العربية والأوروبية، ومن خلال الشراكة نستطيع أن نتوصل لهذا الهدف».