وزير الصحة يدشن مشاريع للرعاية الطبية الأولية بجدة

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جدة - خالد شويل - فوزالغامدي (جدة) دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس (الأحد)، 4 مشاريع للرعاية الطبية الأولية في حيي النزهة والثغر. ونوّه الربيعة بما شاهده من تطور كبير في مستوى الخدمات الصحية في المشاريع، وهي مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي البساتين على مساحة 20 ألف مترمربع، تم بناؤه على أحدث طراز معماري، ليضم 30 عيادة خارجية وخدمات طبية متطورة وشاملة، وناديا رياضيا، وممشى للمرضى، وقسما كاملا للتوعية وتثقيف المرضى، وأقساما للكلي والأشعة والمختبرات، ويعد أحدث المراكز الطبية الدولية في شمال جدة. وتضمنت المشاريع العيادات التنفيذية في مركز الأعمال بكورنيش جدة، وفقيه البيت الطبي بحيي النزهة، والثغر.

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس (الأحد)، 4 مشاريع للرعاية الطبية الأولية في حيي النزهة والثغر. ونوّه الربيعة بما شاهده من تطور كبير في مستوى الخدمات الصحية في المشاريع، وهي مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بحي البساتين على مساحة 20 ألف مترمربع، تم بناؤه على أحدث طراز معماري، ليضم 30 عيادة خارجية وخدمات طبية متطورة وشاملة، وناديا رياضيا، وممشى للمرضى، وقسما كاملا للتوعية وتثقيف المرضى، وأقساما للكلي والأشعة والمختبرات، ويعد أحدث المراكز الطبية الدولية في شمال جدة. وتضمنت المشاريع العيادات التنفيذية في مركز الأعمال بكورنيش جدة، وفقيه البيت الطبي بحيي النزهة، والثغر.

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