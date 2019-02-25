شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اتفاقية لإنشاء وتشغيل محطة «فحص السيارات» في موقعها الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات في موقعها الجديد بجدة، لتحل بدلا من المحطة القديمة الواقعة في حي النزهة.

وتنص الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 15 ألف مترمربع، 5 مسارات ضمن نطاق مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات «صناعية عسفان» الواقعة شمال جدة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهراً.

وتأتي الاتفاقية استكمالًا للمشروع الذي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذه في عسفان، ليكون بديلا لـ«الصناعية» الواقعة في حي النزهة، التي جرى إغلاقها قبل نحو عامين، بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تماشياً مع خطط تطوير الواجهة الجنوبية للمطار.

وتضم صناعية عسفان الواقعة على مساحة 5 ملايين متر مربع، 2400 ورشة متعددة التخصصات، بين ورش للسيارات وأخرى للديكور، ومراكز بيع قطع غيار مستودعات، وغيرها من الأنشطة المهنية ومراكز الخدمات، إضافةً إلى مواقف السيارات التي خصص لها 50% من مساحة المشروع. وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم، ونظام مراقبة وأمن وسلامة، بهدف تطوير الخدمات.