شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: 5 محافظات تستعرض التحديات والاحتياجات مع «هيئة التطوير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عقد محافظو الكامل ورابغ والجموم وبحرة وخليص، أمس (الأحد)، اجتماعا في محافظة رابغ مع فريق العمل المكلف بدراسة تطوير وتحديث أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نحو رؤية المملكة 2030 واستراتيجية التنمية الاقليمة بالمنطقة، بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه.

وناقش الاجتماع أهم التحديات التنموية والاحتياجات المستقبلية للمحافظات، والفرص الاقتصادية والعناصر المطلوبة لتفعيلها، والاحتياجات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات خاصة الاجتماعية والبنية التحتية. وخلص الاجتماع إلى تصور سيدرس ويعرض للمناقشة مرة أخرى، تمهيداً لاعتماده وتطبيقه على الواقع.

وأكد محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني، أن هناك تفاؤلا بمثل هذه الخطوات الهادفة إلى توفير سبل الراحة للمواطنين، وتشجيع الإقامة بالمحافظات.