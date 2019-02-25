شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تحتفل بخريجاتها.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يحتفل شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بتخريج دفعة العام الجامعي 1438/1439، على مدى 3 أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، مساء كل يوم ابتداءً من غد (الثلاثاء) الذي خصص لخريجات كليات الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد المنزلي، الأعمال برابغ، العلوم والآداب برابغ، الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ.

وتواصل الجامعة الاحتفال اليوم الثاني بخريجات كليات العلوم، الحاسبات وتقنية المعلومات، الهندسة، الحقوق، الاتصال والإعلام، الدراسات العليا التربوية، المجتمع، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكلية علوم البحار.

ويوم الخميس تحتفل بخريجات برامج الانتظام؛ كليات الطب، الصيدلة، طب الأسنان، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية، التأهيل الطبي، الاقتصاد والإدارة، التصاميم والفنون.