شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 16 مبسطاً على طريق الهدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أزالت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 16 مبسطاً مخالفاً لبيع مياه زمزم على طريق الهدا السريع. أزالت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 16 مبسطاً مخالفاً لبيع مياه زمزم على طريق الهدا السريع. وصادرت فرق الرقابة الميدانية المكونة من 21 مراقبا و 34 عامل نظافة، 174 جالوناً.



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