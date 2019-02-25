خادم الحرمين ونائبه يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ويحتفل السعوديون اليوم مع أشقائهم الكويتيين الذين تربطهم علاقات متجذرة عمرها 128 عاما، منذ أن حل الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود ونجله الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود على أرضها، بالتواكب مع بهجة الكويتيين بالذكرى 58 لاستقلال الكويت، والذكرى 28 للتحرير.

ويعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891، حينما حل الملك عبدالعزيز آل سعود ووالده رحمهما الله ضيوفا على الكويت، قبيل استعادة الرياض عام 1902، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان، إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.

وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبدالرحمن الفيصل بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير «رحمهما الله» المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت.

ومع تأسيس الملك عبدالعزيز الدولة السعودية في ظروف صعبة، حرص على توثيق عرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها الكويت التي زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م، ووقع عددا من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية العقير في ديسمبر 1922، لتحديد الحدود بين البلدين وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وجرى في 20 أبريل 1942 التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

ووثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.

وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018 لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين.

أرقام كويتية

2035 عنوان رؤية الكويت الجديدة

9.12 مليارات ريال حجم التبادل السعودي الكويتي في 2017

41.86 مليار ريال حجم التجارة بين المملكة والكويت في آخر 5 سنوات

522 مليار دولار صافي الأصول السيادية الخارجية

157 ألف كويتية في سوق العمل

79 % نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي

55 امرأة كويتية يتولين مناصب قيادية في القطاع الحكومي

1980 حققت الكويت كأس آسيا لكرة القدم كأول منتخب عربي