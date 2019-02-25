أوبر تجري محادثات لبيع خدماتها لتوصيل الطعام في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري شركة أوبر تكنولوجيز، محادثات لبيع عملياتها في الهند من «أوبر إيتس» لتوصيل الطعام إلى منافستها «سويجي»، وذلك بعد أقل من عامين على دخولها نشاط توصيل الطعام، الذي يشهد منافسة قوية في الهند.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس عن مصدر مطلع على سير المشاورات والذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لسرية المفاوضات، إن المحادثات بين أوبر و»بوندل تكنولوجيز»، ومقرها بنجالور، والتي تمتلك العلامة التجارية «سويجي»، تشهد تقدما وإنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع.

وعلق بريان أمنانا، المتحدث باسم «سويجي»، بأن الخدمة لا تعلق على «الشائعات أو التكهنات التي يشهدها السوق»، بينما لم ترد «أوبر» على محاولات التواصل معها.

وبدأت «أوبر» أعمال توصيل الأغذية في الهند في عام 2017 بحملة كبيرة وميزانية تسويق ضخمة. وضخت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، مزيدا من الموارد في أعمالها لاجتذاب المستخدمين.

وتعمل «أوبر إيتس» في أكثر من 37 مدينة هندية، وفقا لما أعلنته الشركة العام الماضي. بينما تقوم «سويجي»، التي تأسست في عام 2014، بتوصيل منتجات نحو 60 ألف مطعم في ما لا يقل عن 80 مدينة.