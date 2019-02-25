64 % نمو سوق التمويل العقاري للوحدات السكنية في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بلغ معدل نمو سوق التمويل العقاري للوحدات السكنية 64% في 2018 مقارنة بالعام 2017، فيما وصل معدل النمو إلى 98% في الربع الأخير من 2018 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، بحسب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، مضيفا أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم السوق في 2019 مدفوعا بمنتجات وبرامج الصندوق، مما سيسهم في وصول نسبة تملك المنازل في السعودية إلى 60% بحلول 2020 وإلى أحد أعلى المعدلات في العالم بنسبة 70%

بحلول عام 2030.

وأوضح العمودي، أمس، أن مؤتمر «تمويل الإسكان في المملكة» الذي ينظمه الصندوق بمدينة الرياض 6 مارس المقبل، لتسليط الضوء على آخر المستجدات في قطاع تمويل الإسكان، يأتي انسجاما مع رؤية المملكة 2030، وفي وقت يشهد فيه سوق الإسكان في المملكة نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة مدفوعا بمبادرات برنامج الإسكان والتي ينفذها الصندوق.

وأفاد بأن سوق الإسكان في المملكة يشهد تحولا ونموا ملحوظا، مؤكدا على ضرورة وجود جهات تمويلية محلية ودولية للاستثمار في قطاع التطوير العقاري وتقديم منتجات الرهن العقاري والتمويل، ما سيشكل حراكا محوريا مهما في تعزيز نمو السوق.

وأشار إلى أن صندوق التنمية العقارية قدم عددا من المبادرات التمويلية والمنتجات المبتكرة التي تناسب مختلف المواطنين، في مقدمتها برنامج القرض العقاري والرهن الميسر ومبادرة العسكريين، وبرامج تمويلية تناسب جميع الفئات العمرية للمواطنين، وأخيرا سمحنا للمرأة السعودية بالحصول على القرض العقاري، وجميع هذه المبادرات أسهمت في تحفيز قطاع التمويل العقاري في المملكة.

وبين أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا وعناية خاصة بتطوير شراكاتنا مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه عبر تنظيم مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية 2019، وسيجمع هذا المؤتمر خبراء التمويل والاستثمار المحليين والدوليين، لمناقشة مجموعة واسعة من الفرص مع مطوري العقارات في حين تحتل أولوية زيادة الوحدات السكنية في المملكة المرتبة الأولى لدينا، ومن الممكن تحقيق ذلك عبر تعزيز الشراكة مع المؤسسات ذات الصلة بالتمويل العقاري والمستثمرين.

يذكر أن للمملكة تاريخا طويلا في العمل جنبا إلى جنب مع المستثمرين المحليين والدوليين عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع التمويل العقاري، حيث شكلت تلك القطاعات فرصا استثمارية جاذبة لهم، حيث قال الرئيس التنفيذي مؤسس شركة فينوبول للاستشارات المتحدث الرئيسي في المؤتمر هانز دوبيل: إن سوق الإسكان في المملكة هو مكان مثير للاهتمام في الوقت الحالي، فهناك الكثير من التطورات الإيجابية التي طرأت على هذا السوق، حيث شهد معدل الطلب على منتجات التمويل العقاري نموا لافتا.