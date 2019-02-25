إزالة 16 مبسطا مخالفا لبيع مياه زمزم على طريق الهدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أزالت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 16 مبسطا مخالفا لبيع مياه زمزم على طريق الهدا السريع. وصادرت فرق الرقابة الميدانية المكونة من 21 مراقبا و34 عامل نظافة 174 جالونا. وحذرت البلدية من استعمال عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر التي تعرض على الطرق بواسطة باعة متجولين، نظرا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية، مؤكدة متابعتها لمختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتكثيف الجولات اليومية، للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية، لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.



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