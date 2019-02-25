بعد 24 ساعة من تعيينه نائبًا لوزير الدفاع.. شاهد: خالد بن سلمان على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي...

قام الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع اليوم (الأحد) وبتوجيهات من وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزيارة للوحدات القتالية على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، مؤكدا أن الحدود آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم.

والتقى نائب وزير الدفاع بقيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، مشددا على العمل سوياً في ظل توجيهات وزير الدفاع للاستمرار في تطوير القوات المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، أصدر أمس السبت باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكيا بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.