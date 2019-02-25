قام الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع اليوم (الأحد) وبتوجيهات من وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزيارة للوحدات القتالية على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، مؤكدا أن الحدود آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم.
والتقى نائب وزير الدفاع بقيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، مشددا على العمل سوياً في ظل توجيهات وزير الدفاع للاستمرار في تطوير القوات المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، أصدر أمس السبت باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكيا بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 24 ساعة من تعيينه نائبًا لوزير الدفاع.. شاهد: خالد بن سلمان على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.