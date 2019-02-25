شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني: القيادة حريصة على القطاعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تقديرا لأبناء هذا الوطن المخلصين من مختلف القطاعات العسكرية، لما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات فداء للدين والوطن. ونوه سموه بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه -حفظهما الله-، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يكتب النصر والعزة والتمكين لأبطالنا البواسل.



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