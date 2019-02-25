شكرا لقرائتكم خبر عن والدة العواد إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل
ويتقبل العزاء للرجال في منزل د. عواد العواد، والنساء في منزل المرحوم صالح العواد من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء إلى د. عواد العواد والأسرة في وفاة المغفور لها بإذن الله.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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