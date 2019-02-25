شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض العلاقات الأخوية مع الرئيس العراقي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.
كما حضره من الجانب العراقي وزير الخارجية د. محمد علي الحكيم، ووزير التجارة د. هاشم العاني، ووزير الثقافة د. عبدالأمير الحمداني، ومدير مكتب الرئيس د. عبدالكريم هاشم.
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