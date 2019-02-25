شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يهنئ نائب وزير الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

هنأ رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبا لوزير الدفاع.

وقال الرويلي: إن هذه الثقة الملكية الكريمة جاءت ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها سموه في المناصب التي شغلها والخبرات المتراكمة لدى سموه، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح. ورفع رئيس هيئة الأركان العامة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولسمو نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-، وذلك بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وأفاد الرويلي بأن هذا الأمر الكريم يأتي تقديرا منهما -أيدهما الله- لرجال القوات المسلحة المخلصين الذين قدموا التضحيات فداء للدين ثم الملك والوطن، مما كان له الأثر البالغ في نفوس المرابطين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويشفي المصابين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها وقيادتها الحكيمة.