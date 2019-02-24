الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر فبراير

نتابع معكم زوارنا الكرام عبر موقع نجوم مصرية لأخر اخبار الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال كافة المعلومات عن الضمان الإجتماعي ، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنها سوف تصر الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة خلال الفترة القادمة ، وقد نوهت لكافة المستفيدين من البرنامج بضرورة زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة . هذا وقد أعلن الموقع الرسمي لوزارة العمل على أنه قد تم عمل 645561 عملية بحث وإستعلام عن مساعدة المقطوعة خلال 30 يوم ، فقد حرصنا في موقع نجوم مصرية على عرض معلومات عن مساعدة المقطوعة .

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أكد الدكتور إبراهيم محمد الشافي وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة على أنه سوف يتم إيداع كافة المبالغ المالية ضمن الدفعة الجديدة المنتظرة من مساعدة المقطوعة 1440هـ في حسابات المستفيدين للدعم النقدي . وقد اكد الوكيل على أن هذه المساعدة تقدم للأسر السعودية المحتاجة وذات الدخل المحدود ، والتي لا تستطيع تلبية كافة إحتياجاتها الأساسية .

شروط وضوابط مساعدة المقطوعة

أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العم الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريا الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن إنشاء رابط من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة المقدمة للأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، ومن اجل توفير الوقت والجهد لكافة المواطنين ، وقد اكدت الوزارة على ان الموقع سهل الإستخدام ويعمل بكل سهولة ويسر ، وقد أتاحت الوزارة ذلك لكافة المستفيدين من مساعدة المقطوعة ، لكى يتنسى لهم الإستعلام عن موعد وصرف مساعدة المقطوعة ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي هـــــنـــــا.