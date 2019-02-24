خادم الحرمين يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا مستجدات الأحداث الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

كما حضر من الجانب البريطاني مدير مكتب رئيسة الوزراء قافن بارول، ونائب مستشار الأمن القومي كريستين تيرنر، وسكرتير المكتب الخاص بول هاريسون، والمتحدث الرسمي جيمس سلاك.