السعودية اليوم / مساعد مدير تعليم صبيا يدشن مبادرة وحدتي التوجيه والإرشاد والخدمات الإرشادية لرفع التحصيل الدراسي



صبيا 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

دشن مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة صبيا للشؤون التعليمية مكي موكلي ،اليوم، مبادرة وحدتي التوجيه والإرشاد والخدمات الإرشادية, وذلك بمكتب تعليم صبيا.

وأوضح المشرف على البرنامج هادي إثلاوي خلال كلمته التي ألقاها، أن الطالب لكي يحقق التقدم العلمي ويتحسن مستواه التحصيلي فلابد من مساعدته على استكشاف مشكلاته النفسية والسلوكية، ومساعدته في البحث عن أفضل الطرق لحلها بأسلوب علمي، وهذا العمل الشاق لابد له من وجود مرشدين طلابيين متمكنين في إجلاء المشكلات والتدخل السريع في حلها.

كما تضمن الحفل الخطابي عددًا من الكلمات والفقرات المتنوعة، وتكريم المشاركين والجهات المتعاونة والداعمة للبرنامج.

بعد ذلك بدأت أولى الدورات التدريبية بالبرنامج، والتي خصصت للتعريف بمهارات تعديل السلوك، قدمها استشاري الطب النفسي بكلية الطب في جامعة جازان الدكتور موسى بن أحمد زعلة، والذي تحدث خلالها عن تعريف السلوك، وأبرز الاضطرابات السلوكية لدى الطلاب، وخصائص السلوك، وأسباب ظهور الاضطرابات السلوكية لدى الطلاب، وخطوات التعامل مع مشكلات الطلاب، ومهارات تعديل السلوك، مع ذكر أمثلة توضيحية من الميدان التربوي.

//انتهى//

20:59ت م

0279



صبيا 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسدشن مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة صبيا للشؤون التعليمية مكي موكلي ،اليوم، مبادرة وحدتي التوجيه والإرشاد والخدمات الإرشادية, وذلك بمكتب تعليم صبيا.وأوضح المشرف على البرنامج هادي إثلاوي خلال كلمته التي ألقاها، أن الطالب لكي يحقق التقدم العلمي ويتحسن مستواه التحصيلي فلابد من مساعدته على استكشاف مشكلاته النفسية والسلوكية، ومساعدته في البحث عن أفضل الطرق لحلها بأسلوب علمي، وهذا العمل الشاق لابد له من وجود مرشدين طلابيين متمكنين في إجلاء المشكلات والتدخل السريع في حلها.كما تضمن الحفل الخطابي عددًا من الكلمات والفقرات المتنوعة، وتكريم المشاركين والجهات المتعاونة والداعمة للبرنامج.بعد ذلك بدأت أولى الدورات التدريبية بالبرنامج، والتي خصصت للتعريف بمهارات تعديل السلوك، قدمها استشاري الطب النفسي بكلية الطب في جامعة جازان الدكتور موسى بن أحمد زعلة، والذي تحدث خلالها عن تعريف السلوك، وأبرز الاضطرابات السلوكية لدى الطلاب، وخصائص السلوك، وأسباب ظهور الاضطرابات السلوكية لدى الطلاب، وخطوات التعامل مع مشكلات الطلاب، ومهارات تعديل السلوك، مع ذكر أمثلة توضيحية من الميدان التربوي.//انتهى//20:59ت م0279

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