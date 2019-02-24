انت الان تتابع تفاصيل خبر قرعة مونديال الشباب تضع قطر في هذه المجموعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 08:26 مساءً - أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً، التي سُحبت مساء الأحد، منتخب قطر في المجموعة الرابعة، في حين جاءت السعودية في المجموعة الخامسة للبطولة التي ستقام في مايو المقبل.

وسيواجه "العنابي" الشاب منتخبات نيجيريا وأوكرانيا، في حين سيلعب المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات فرنسا ومالي وبنما، ووقعت بولندا مستضيفة البطولة في المجموعة الأولى مع كولومبيا وتاهيتي والسنغال.

ويستهل منتخب قطر مشواره في المونديال بمواجهة نيجيريا، في الـ24 من مايو، ثم يواجه أوكرانيا وأمريكا في الـ27 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.

ويتطلع المنتخب القطري الشاب لتكرار الإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق قبل 37 عاماً حين تأهلت قطر لنهائيات كأس العالم عام 1981 في أستراليا وحصد "العنابي" آنذاك الميدالية الفضية.

وفي باقي المجموعات، ضمت المجموعة الثانية منتخبات المكسيك وإيطاليا واليابان والإكوادور، في حين عرفت المجموعة الثالثة وجود منتخبات الأوروغواي وهندوراس ونيوزيلندا والنرويج.

أما منتخبات البرتغال والأرجنتين وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا فقد وقعت في المجموعة السادسة والأخيرة.

وتنطلق البطولة العالمية، التي تعرف مشاركة 24 منتخباً، في الثالث والعشرين من مايو المقبل، على أن تقام المبارة النهائية منتصف يونيو 2019.

يُذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة ستعقد، الاثنين، ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة، لشرح عدد من التنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية، وكذلك في المواضيع التسويقية والطبية والأمنية، واستعراض معلومات المدن والملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة.

كما حددت اللجنة المنظمة الثلاثاء المقبل موعداً لزيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق.