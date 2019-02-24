الان تتابع مسوحات طبية على الإبل المشتبه بإصابتها بـ”كورونا” في العاصمة المقدسة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- عبدالله العازمي
وقف الفريق الطبي البيطري بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، على الإبل المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وتم عمل المسوحات الطبية لمعرفة نتائج الفحوصات والتحاليل، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، وبالاشتراك مع مندوب الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.
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