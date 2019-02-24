وزارة الخدمة المدنية السعودية توقف العمل بجدارة وتستبدلها بالبوابة الوطنية

ضمن المتابعة في اخبار دولة المملكة العربية السعودية ، فقد أعلنت العديد من المصادر عن توقيف العمل بجدارة وإستبدالها بالبوابة الوطنية للتوظيف ، وفي تفاصيل الخبر ، فقد صادق ماجد بتال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري ، بتوحيد المنصة التوظيف الإلكتروني لطالبي العمل من الخريجين والخريجات ” الباحثين عن العمل سواء في الوظائف التعليمية أو الإدارية أو الهندسية أو الصحية وغيرها ” ، حيث اكد خلال لقاء تليفزيوني علي انه سيتم نقل جدارة إلي البوابة الوطنية للتوظيف ، والتي ستقوم بدور الإعلان وإستقبال التقديمات على الوظائف ، إما جدارة فيسكون لإجراءات التوظيف فقط .

آلية التصنيف الجديد للوظائف وفقًا للائحة الجديدة

هذا وقد أكد صادق ماجد بتال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري ، علي أن آلية التصنيف الجديد للوظائف وفقاً اللائحة الجديدة ، وهي متاحة الآن على موقع الوزارة ، وقد أكد علي انها عبارة عن نظام إلكتروني يقوم بقراءة المؤهلات وتنصيف الوظائف عليها بشكل آلي وبدون إي تدخل بشري ،وقد اكد على أن التقديم للوظائف سيكون بالبوابة الوطنية للوظيف بدلاً من منصة جدارة ، وقد اكد على أنها ستكون أكثر مرونة وسهولة .

الفرق بين جدارة والبوابة الوطنية للتوظيف

كشف علي ان كافة لوائح الإنتظار السابقة في جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف ، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة ، وسيصبح دور البوابة هو الإعلان والتقديم علي الوظائف ، إما بخصوص إجراءات التوظيف نفسها سوف تتم من خلال جدارة ، هذا وتضم البوابة الوطنية القطاع الخاص والعام ، وهو ما يميزها عن جدارة ، وستعمل وزارة الخدمة المدنية علي الحكومة والمراجعة .