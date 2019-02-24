مؤسسة النقد تحذر البنوك من المساس بمكافأة العسكريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أكدت مؤسسة النقد على جميع البنوك والمصارف في تعميم صدر عنها اليوم، على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من الأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 18 / 06 / 1440هـ، والمتضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، مشددة على أن الاستقطاع الخاطئ للمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه، يوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت المؤسسة عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عنها، فيما يتعلق بالتقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الانترنت samacares.sa أو من خلال حساب تويتر SAMAcares أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.